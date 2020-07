Anti-Aging für die WHO

Bisher gingen die Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf in einer Ikone aus den 1960er Jahren ihrer Arbeit nach. Das vom Schweizer Architekten Jean Tschumi entworfene Hauptgebäude gilt als Meisterwerk der Nachkriegsmoderne. Frisch renoviert und um einen Neubau erweitert, macht es nun erneut Furore: Im kommenden Herbst werden die Arbeiten am WHO Komplex beendet sein. Und das Konzept des Schweizer Büros Berrel Berrel Kräutler verspricht ein spannendes Ergebnis.

Achtsame Erweiterung

Der Neubau nimmt mit seiner Form und Gestaltung Bezug auf den historischen, 1966 fertiggestellten WHO-Sitz. Für Tschumi spielte der skulpturale Gedanke eine gewichtige Rolle. Der Architekt betrachtete jedes Gebäude als Gesamtkunstwerk. Zudem legte er größten Wert auf den Konnex zur umliegenden Landschaft. Und er nahm bei der Planung stets Rücksicht auf die menschliche Bewegung im Raum. Diese Grundgedanken finden sich auch im Design von Berrel Berrel Kräutler wieder.