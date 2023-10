An der Hafenspitze

Der lange Arm des grünen Hafenkrans ragt steil in den blitzblauen Himmel. Der Blick nach oben wird von einer Frage begleitet: „Why do you look so happy?“, hat jemand in Schwarz auf den Kranarm gesprayt. Für die Menschen, die darunter am Hafenbecken sitzen und mit Blick auf die untergehende Sonne ihr Feierabendbier genießen, ist die Frage wohl schnell beantwortet. Der alte Verladekran, Baujahr 1964, ist zum Symbolträger für den Strukturwandel geworden, der sich hier in den letzten 15 Jahren vollzogen hat. Die Zeiten, als damit noch Frachtgut aus den Schiffen gelöscht wurde, sind längst vorbei. Heute zählt er zusammen mit anderen Relikten aus vergangenen Tagen zum historischen Inventar des neuen Stadtviertels Zollhafen Mainz.