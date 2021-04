Am Pool der Zeit?

Dreieckig die Grundfläche. Einstöckig. Und auf den ersten Blick unbewohnt. Denn die Bewohner selbst befinden sich nicht etwa im Wohnbereich – sondern vielmehr auf dem Dach. Oder, besser gesagt, im Dach. Hiermit sind wir nun genau dort, wo uns Anti Reality haben möchten. Denn das Herzstück ihres „Summer House“ wäre wohl die gewagteste Poolkonstruktion der Welt, würde sie denn realisiert werden. Schließlich ist dieser Pool in Wahrheit ein auf den Kopf gestelltes Dach, dessen Innenleben mit Wasser gefüllt wird. Ein so genanntes „Umkehrdach“, wie es Anti Reality nennen.

Zwischenfrage: Wie ist das mit der Statik?

Freilich, das sieht schon recht spektakulär aus. Und gerne lässt man sich in Gedanken in diesen außergewöhnlichen Pool mit Blick in die Natur gleiten, um seinen Träumen nachzuhängen. Aber bevor wir das tun, eine kleine Zwischenfrage: Ist so eine Konstruktion überhaupt in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise realisierbar? Stichwort: Statik!

Grob geschätzt würde der auf den Visulisierungen von Anti Reality dargestellte Pool gut 20.000 Liter Wasser benötigen. Das wiederum entspricht einem Gewicht von 20 Tonnen, das auf dem Haus lasten würden. Kurz gesagt: Da müssen schon verdammt gute Statiker am Werk sein, damit die Hütte nicht zusammenkracht.