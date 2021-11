Altes Haus weist neue Wege

Möbel und Wohn-Accessoires aus den „Swinging Sixties“ sind wieder gefragt. Bei Wohnhäusern aus den 1960er Jahren hält sich die Lust auf Retro freilich in Grenzen. Und dies liegt nicht in erster Linie an deren oft öden Betonfassaden. Schließlich gibt es aus dieser Zeit auch ansehnliche, mitunter sogar architektonisch famose Familiendomizile. Man denke nur an Richard Neutras „Ohara House“. Allerdings: Dass Wärmeschutz- und Energiesparmaßnahmen damals kaum ein Thema waren, macht Häuser der Jahrhundertmitte denkbar unattraktiv. Es sei denn, geschickte Renovierung sorgt dafür, dass ein altes Haus ganz neue Wege geht. So, wie das „Loom House“ im US-Bundesstaat Washington.