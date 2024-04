Alte Mühle, neues Zuhause

Die Ausgangslage war denkbar kompliziert: Auf dem am Bach und an einer Straße gelegenen Familiengrundstück im Ortsteil Opatová thronte die alte, zu ihrer Zeit mit Wasserkraft betriebene Mühle. Auch spätere Anbauten, Lagerhäuser, Scheunen und freilaufende Hühner besetzten große Teile des insgesamt 1.173 Quadratmeter umfassenden Geländes.

Was tun, wenn die Familie Wohnraum braucht, auf dem Grundstück, auf dem schon die Großmutter lebte, aber eine alte Mühle steht? Wenn das ehrwürdige Bauwerk abzureißen geradezu verwerflich, seine Bestandsgebäude im aktuellen Zustand für die Enkel allerdings nicht nutzbar wären? Kurzum: Es war ein kniffliges Projekt, das das Prager Büro RDTH Architekti für einen privaten Kunden in Angriff nahm. Und eines, das das 2017 von Tamara Kolaříková und René Dlesk gegründete Studio inzwischen mit Bravour ausgeführt hat. Denn was das Duo im slowakischen Trenčín geschaffen hat, ist ebenso faszinierend wie ungewöhnlich.

Das RDTH Architekti Team beschloss, wertlose Wirtschaftsgebäude am Bachufer – kleine Objekte und Anbauten – zu entfernen. Das Ergebnis ist ein Gehöft, das sich aus drei Teilen zusammensetzt: Aus der zum Teil erhaltenen Mühle, dem neuen Familienwohnhaus am Ufer, und der Überdachung der Parkplätze, die die beiden Gebäude miteinander verbindet. Zwischen diesen drei Baukörpern liegt ein einladender, teilweise geschlossener Raum mit Garten und Hof.

Das Dach des Parkobjekts hat das Büro RDTH Architekti auf lange verleimte Balken gesetzt, die von schlanken Stahlstützen getragen werden. Diese Balken erstrecken sich vom Wohnhaus bis zur Mühle. In diese Struktur wurde ein traditioneller massiver Dachstuhl eingeflochten. Eine offene Konstruktion, die einen ästhetisch wichtigen Teil des gesamten Projekts ergibt. Zudem sind die verbindenden Balken stark genug, um die Last eventueller Erweiterungen zu tragen, falls die Bewohner derlei künftig wünschen.

Die wundersame Verwandlung der alten Mühlenanlage folgt dem zukunftsorientierten Gedanken des „Adaptive Re-Use“, der sich gegen unbedachten Abbruch alten Bestands und vermeidbaren Bodenverbrauch wendet. Entsprechende Großprojekte wie die Wiederbelebung der „Meelfabriek“ in den Niederlanden oder das „Handelszentrum 16“ in Salzburg machen mit der Neugestaltung von Industriebrache Furore. Welch grandiose Objekte auch durch nachhaltige Umnutzung viel kleinerer, bestehender Gebäude realisiert werden können, zeigt sich etwa auch bei der extravaganten „Casa C“ in der Schweiz oder dem Südtiroler „Hanf-Haus“, das aus einem alten Stall entstand.

Erfolgreiche Umnutzung

Mit dem Projekt in der Slowakei hat das auf kleine und mittlere private Projekte spezialisierte Büro RDTH Architekti nun ein weiteres schönes Beispiel für gekonnte Neunutzung designt. Eines, das sich unaufdringlich in seine Umgebung einfügt. Mit einem neuen Wohnbau auf dem Grundriss der ursprünglichen Schuppen und Hühnerställe, der lokale Traditionen respektiert. Und im Sinne der Nutzerfamilie, die modern und komfortabel wohnen, das Erbe vorangegangener Generationen jedoch nicht ohne Weiteres der Abrissbirne opfern wollte.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Filip Beránek, Mário Puškarev / RDTH Architekti

