Alle Vögel sind schon da

Vogelpopulationen sind weltweit bedroht, die Gründe dafür sind vielfältig. Allein in New York sterben jedes Jahr zwischen 90.000 und 230.000 Vögel bei der Kollision mit verglasten Wolkenkratzern. Urbane Architektur wird oft zur Todesfalle für Zugvögel. Aber auch in Schwedens Wäldern haben sie oft Mühe, nach Jahrzehnten intensiver Forstwirtschaft und Monokultur geeignete Brutplätze zu finden.