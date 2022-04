Agile Arbeitswelt rund um den grünen Rasen

„Der Wohlfühlfaktor, die Kreativätsförderung, die Agilität und ein vielfältiges Angebot von Rückzugsmöglichkeiten“, so die Analyse, waren besonders wichtig. „Die Mitarbeiter von Hertha BSC wünschten sich Räume für hochkonzentriertes und störungsfreies Arbeiten. Vor allem das Sales-Team benötigt mehrere Rückzugsorte, um Calls in Ruhe durchzuführen, ohne Kollegen zu stören oder selbst abgelenkt zu werden.“

Arbeit und Erholung

Alle Arbeitsplätze der mehr als hundert Kollegen sind mit höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen Stühlen ausgestattet. Neben Telefonkabinen für individuellen Fokus, die mehrfach in funktionaler Ausführung in den Büroflächen integriert wurden, liegt der Schwerpunkt der Arbeitsumgebung vor allem auf der Möglichkeit zum Gedankenaustausch – egal, ob Face-to-Face oder in größeren Gruppen.