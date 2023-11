55 Quadratmeter Tokio am Rhein

Shinohara wurde 1925 in der Präfektur Shizuoka geboren. Er studierte Mathematik, ehe er sich der Architektur zuwandte und 1953 unter Kiyoshi Seike seinen Abschluss am Tokyo Institute of Technology machte. Neben seiner Lehrtätigkeit an diesem Institut gewann Shinohara mit seinen avantgardistischen Entwürfen für Wohnhäuser internationale Anerkennung und galt schon bald als einer der führenden Architekten der japanischen Nachkriegszeit. Shinohara war Professor am Tokyo Institute of Technology sowie Gastprofessor an der Universität Yale in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut und der Technischen Universität Wien. Einer Reihe von theoretischen Schriften begründeten seinen Einfluss auf die Architektur in Japan und weltweit. Nach seinem Tod 2006 wurde ihm 2010 anlässlich der XII. Architekturbiennale in Venedig postum der Goldene Löwe verliehen.

Das Buch zum Umbrella House

Zum Umbrella House, dem Meisterwerk von Kazuo Shinoahara, publizierte Vitra auch ein eigenes Buch. Der inhaltliche Bogen spannt sich von Impressionen aus der Entstehungszeit im Japan der 1960er-Jahre über Entwürfe und Pläne bis hin zu fachkundigen Texten von Ryue Nishizawa (SANAA), Shinichi Okuyama und David B. Stewart.

Text: Albert Sachs Fotos: Vitra, Julien Lanoo, Akio Kawasumi, Dejan Jovanovic, Dehli Grolimund

