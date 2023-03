100-Häuser-Dorf aus dem 3D-Drucker

ICON Co-Gründer und CEO Jason Ballard hat in der Tat Großes vor. Und spricht’s gelassen aus, wie ein von „Arch Daily“ publiziertes Zitat belegt: „Ich glaube, dass Roboter und Drohnen in Zukunft ganze Viertel, Städte und Dörfer bauen werden. Wir werden auf die Wolf Ranch Gemeinde von Lennar als den Ort zurückblicken, an dem der Roboterbau in großem Maßstab begann.“

Der Weg dahin sei zwar noch lang. Doch Ballard ist überzeugt, dass „dies eine sehr aufregende und hoffnungsvolle Wende in der Art und Weise markiert, wie wir die Wohnungsprobleme in der Welt angehen.“ Was heuer bereits möglich sein wird? Die Reservierung eines Hauses in der bislang größten gedruckten Wohnsiedlung der Welt.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: ICON, Lennar, BIG