Vorurteile kalt erwischt: Die Wahrheit über Klimaanlagen

Vorurteil 3: „Von Klimaanlagen werde ich krank!“

Wer auf veraltete Klimageräte oder Ventilatoren setzt, wirbelt Staub auf – und kann dadurch tatsächlich krank werden. Moderne Klimaanlagen, etwa von Hitachi, säubern jedoch mit modernen Filtertechnologien die Luft von Staub, Allergenen, Viren, Bakterien & Co.

Gerade für AsthmatikerInnen und AllergikerInnen empfiehlt sich ein hochwertiges Klimagerät also jedenfalls!

Vorurteil 4: „Ein mobiles Klimagerät tut’s doch auch!“

Hier sollten Sie nicht an der falschen Stelle sparen: Mobile Geräte bringen häufig nur – lärmend – die Luft von drinnen nach draußen. Dabei ist auch noch das Fenster offen – und die warme Luft kommt direkt mit herein! Zusätzlich fallen hier oft hohe Stromkosten bei wenig Kälteleistung an. Entsprechend sollten Sie also auf ein fest installiertes Gerät setzen, das zuverlässig und energieeffizient klimatisiert.

Wer in einer Mietwohnung Anschaffungskosten scheut, sollte das Gespräch mit Vermieter oder Vermieterin suchen – denn nur eine sachkundig geplante Anlage lohnt sich langfristig, um alle Räume sanft auf Komforttemperatur zu bringen. Ihr Hitachi-Fachhändler bzw. Ihre –händlerin unterstützt Sie gerne dabei, eine Lösung zu finden.

Vorurteil 5: „Klimaanlagen sind laut und hässlich!“

Was auf alte Klimageräte vielleicht zutrifft, ist bei modernen Geräten längst überholt. Moderne Geräte, etwa von Hitachi, integrieren sich dank zeitgemäßem Design nahtlos in Ihr Wohnumfeld – und sind mit regelbaren Lüftern hocheffizient und flüsterleise.