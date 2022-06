Temperatur, Luftqualität & Co: Wie schaffe ich daheim das ideale Raumklima?

airHome: Die richtige Technologie & das richtige Klima für alle

Die Technologie von airHome ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos an jeden Lebensstil anpasst. Sie erspart Ihnen den Stress, das richtige System in einem ständig wachsenden Markt zu finden, während die Leistung Jahr für Jahr erhalten bleibt und die Innenraumluftqualität Ihres Wohnraums proaktiv gesteuert wird.

Bonus: Dank SmartEco-Funktion erkennt das Gerät, ob Sie zuhause sind – und passt den Betrieb automatisch so an, dass weniger Energie verbraucht wird.

Zu allen relevanten Themen rund um Klimageräte beraten Sie jederzeit gerne die ExpertInnen von TVG.