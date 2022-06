Komfortklima via App: So einfach kühlen Sie Ihr Zuhause von unterwegs

Smarte Lampen, sprechende Fernseher und automatisierte Mähroboter sind längst nicht mehr nur lustige Gadgets, sondern vereinfachen auf vielfältige Weise unseren Alltag. Da liegt es nicht fern, dass wir dank smart vernetzten Geräten heute nicht mehr nur rechtzeitig geweckt werden, Nachrichten vorgelesen bekommen und das Licht ausschalten können, ohne aufzustehen – sondern auch das Klima daheim per App oder Sprachsteuerung beeinflussen können.

„Hey Alexa, wie wird das Wetter heute?“

Wenn die Antwort darauf „Heiß!“ ist, freuen wir uns besonders darüber, dass airCloud Home es ganz einfach macht, eine Klimaanlage von überall zu steuern. Früher hätten Sie vielleicht den ganzen Tag das Klimagerät laufen gelassen, um sicherzustellen, dass die Wohnung beim Nachhausekommen angenehm kühl ist - und so hohe Energiekosten riskiert. Mit den Klimageräten von Hitachi, die mit airCloud Home – einer App für Ihr Smartphone – steuerbar sind, können Sie ganz einfach auf dem Heimweg Ihr Klimagerät auf die Wunschtemperatur bringen, ohne dass das Gerät den ganzen Tag eine leere Wohnung kühlt. Win-Win: So müssen Sie sich nicht mehr entscheiden, ob Sie den ganzen Tag Energie verblasen – oder beim Nachhausekommen erstmal in die kalte Dusche hüpfen müssen.

Auch, wer versehentlich sein Klimagerät laufen lässt, muss nicht wieder umdrehen: Ausschalten von unterwegs ist natürlich genauso möglich.