Tipps zur Pflege: So werden Ihre Füße schön für den Sommer

Das richtige Eincremen

Durch das Altern verliert die Haut auch auf den Füßen natürliche Öle und Feuchtigkeit, was zu trockenen und rissigen Füßen führt. Füße in offenen Schuhen sind mehr Dreck ausgesetzt – wenn sie auch noch rissig sind, sind sie anfälliger für Infektionen. Dem können Sie durch tägliches Einschmieren mit Feuchtigkeitscreme entgegenwirken – auch schon in der Vorsaison. Achtung: Zwischen den Zehen sollten Sie auf Creme verzichten, da diese Stelle sehr anfällig für Bakterien ist.