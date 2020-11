Tieren ein besseres Leben schenken

Noch immer gibt es etliche Formen der tierquälerischen Haltung von Bären, egal ob in illegaler Privathaltung, in Zirkussen oder als Touristenattraktion. Diese Tiere können nach ihrer Rettung nicht mehr ausgewildert werden, denn sie wären in der freien Wildbahn nicht überlebensfähig. In den BÄRENWÄLDERN finden sie lebenslange Betreuung.