Tieren ein besseres Leben schenken

Seit mittlerweile 30 Jahren setzt sich die in Wien gegründete Tierschutzorganisation VIER PFOTEN für misshandelte Tiere ein. Egal ob für illegal gehaltene Bären, ausgebeutete Löwen und Tiger in Zirkussen, elternlose Orang-Utans oder Streunderhunde- und Katzen: Für VIER PFOTEN zählen ausschließlich nachhaltige Lösungen, die das Leben der Tiere langfristig verbessern. In den Schutzzentren werden Bären und Großkatzen in sicherer und naturnaher Umgebung lebenslang untergebracht, verwaiste Orang-Utans für ein Leben in Freiheit vorbereitet und durch Streunerprojekte weltweit Hunde und Katzen kastriert, geimpft und medizinisch versorgt.