Thurn & Bauer: Tradition und Moderne – die Wandlung von Architektur

Die Thurn & Bauer Gesellschaft m.b.H. ist ein Immobilien-Developer mit Hauptsitz in Wien. Planung, Ausbau und Verwertung sind in einer Firmengruppe vereint. Stilgerechte, hochwertige Sanierung und Adaptierung von architektonisch wertvollen Immobilien mit Liebe zum Detail – dafür steht das Unternehmen seit mehr als 40 Jahren. Die Mission: Mit großzügigen und offenen Raumkonzepten Lebensräume zu schaffen, die einen positiven Einfluss auf das Lebensumfeld, die Toleranz und die Kreativität ausüben und in denen sich Bewohner*innen rundum wohlfühlen. Werte, die fest in der Unternehmensstruktur des Familienbetriebes verankert sind. Weitere Informationen über Thurn & Bauer entnehmen Sie der Website (www.thurn.at).

