The Joy Of Sound And Silence: Huawei und die Vienna Songwriting Association machen die Straßenbahn zur Bühne

Wien, am 04. Dezember 2019 – Huawei setzt mit seinen innovativen Produkten, wie den weltweit ersten kabellosen Stereokopfhörern mit Active Noise Cancellation den Huawei FreeBuds 3, verstärkt auf das Thema Audio und Sound. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Vienna Songwriting Association (VSA) unterstützt Huawei die lokale Organisation, die jungen, aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bietet. Die Kooperation wurde gestern bei einem Konzert der anderen Art gefeiert. Getreu dem Motto des Abends „The Joy Of Sound And Silence“ drehte sich während der 1-stündigen Straßenbahnfahrt rund um den 1. Bezirk in Wien alles um Musik und die neuen Huawei FreeBuds 3, die die Gäste mit Intelligente Active Noise Cancellation überzeugten. Drei von der Vienna Songwriting Association ausgesuchte Künstlerinnen und Künstler verzauberten die geladenen Gäste mit ihren eigenen Songs und sorgten für Christmas-Feeling, während die Huawei FreeBuds 3 mit Intelligente Active Noise Cancellation den Lärm des Rings ausblendeten.