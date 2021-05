Tapetenwechsel: Je kleiner Ihre Wohnung, desto günstiger das Hotel

Hand aufs Herz: Selbst, wenn Sie sich in Ihrer Wohnung prinzipiell wohlfühlen, sehnen sich die meisten von uns nach Monaten des Lockdown, Home Office und Home Schooling mittlerweile nach einem Tapetenwechsel, der über einen Spaziergang rund um den eigenen Block hinausgeht. Es muss nicht gleich eine dreiwöchige Reise nach Mexiko oder auf die Malediven sein – oft wirkt schon eine kurze Auszeit in der Nähe Wunder! Zeit also, Österreich zu genießen.