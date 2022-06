Tanzfestival in Wien: ImPulsTanz startet mit wilden Rhythmen & aufregenden Performances

Weitere Programm-Highlights: Sonatas and Interludes, ein Schlüsselwerk der Avantgardemusik von John Cage mit Tänzerin und Choreographin Lenio Kaklea, Radio Concert, ein Must-See für Flamenco-LiebhaberInnen sowie The Köln Concert für Jazzfans, die von Keith Jarretts meistverkaufter Soloplatte aller Zeiten noch immer nicht genug haben.

Mystisches Jubiläum: 35 Jahre Ultima Vez

Ein weiterer internationaler Star, der sich bei ImPulsTanz heuer so richtig feiern lässt, ist der belgische Choreograph Wim Vandekeybus. Er zelebriert das 35. Jubiläum seiner Tanzkompanie Ultima Vez mit der Uraufführung Scattered Memories sowie mit Hands do not touch your precious Me. Bei Letzterem geben sich die TänzerInnen den Grenzen des Menschseins hin: Lehmverschmierte und mystisch mit Farben gezeichnete Körper wirbeln, stürzen und hechten durch archaische Transformationen.