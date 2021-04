Takeda spendet für Make-A-Wish Foundation Österreich

Takeda hat in Österreich bereits eine lange Geschichte: was 1778 als Heilmittelwerke begann, ist heute der größte Pharmaarbeitgeber Österreichs und somit ein wichtiger Teil der heimischen Gesundheitswirtschaft. Rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in die ganze Welt gelangen und Patienten in Österreich Zugang zu den innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten.

https://www.takeda.at

