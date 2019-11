Sygnum wird erste Krypto-Bank in der Schweiz - kommt jetzt die Finanzrevolution?

Gesetzgebung für Digital Lodge Technologien geändert

Die Entscheidung der Finanzaufsicht war von langer Hand erwartet worden und kam in Anbetracht all dieser Tatsachen für Beobachter recht spät. Inzwischen hat Sygnum nämlich auch die Capital Market Services Lizenz in Singapur erhalten und bezeichnet den asiatischen Standort als einen Eckpfeiler seiner Geschäftsstrategie. Im Zuge dessen wurde auch ein erstes eigenes Finanzprodukt für die Schweiz angekündigt, nämlich ein Multi-Manger-Fonds. Unter anderem ist die starke Aktivität von Sygnum mit neuen Gesetzgebungen der Eidgenossenschaft zu erklären: So beschloss der Bundesrat in seiner Sitzung am 22. März 2019 eine gesetzliche Anpassung bei der Entwicklung der Technik von verteilten elektronischen Registern. Dadurch wurden Hürden für Anwendungen beseitigt werden, die auf der bei Kryptowährungen zentralen Distributive Ledger Technologie (DLT) basieren. Mit diesem Schritt soll die Anwendung von standardisierte Kryptowährungen beim Trading beschleunigt werden. Die Schweiz sichert sich also erneut ihren Platz als Vorreiter beim Thema Finanzgeschäfte. Unter anderem hat sich auch Facebook dewegen dazu entschieden, seine Libra Foundation für die gleichnamige Kryptowährung in Genf ansässig zu machen. Und das, obwohl die Schweiz strikte Regeln für Libra in Aussicht stellte.

Fazit

Mit Sygnum erhält die Schweiz ihre erste vollständig auf Kryptowährungen spezialisierte Bank. Der Erteilung der Lizenz war eine lange Wartezeit sowie Änderungen bei der Gesetzgebung zum Thema Distributive Ledger Technologie vorausgegangen. Nun könnte Sygnum für eine große Umwälzung auf dem Markt sorgen und die Tore für andere kryptozentrierte Banken in der Eidgenossenschaft öffnen. Für Anleger sind dies aufregende Nachrichten.