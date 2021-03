Stylisch in den Frühling mit bis zu -70%: Fashion Shopping Week im Designer Outlet Parndorf

Für Sportbegeisterte und Naturliebhaber

In den vielen Sport und Outdoor Shops im Designer Outlet Parndorf, wie New Balance, Under Armour, Salomon, Jack Wolfskin, Nike, Puma uvm. gibt es tolle Angebote für Sportbegeisterte, hier lässt sich der Trainingslook mit Sneakers, einem Paar Leggings, Outdoorschuhen oder einem Funktionsshirt vervollständigen. Im neu umgebauten Adidas Store finden Besucher auf über 1.000m² alles, was das Sportlerherz begehrt. Digitale Elemente und eine hochwertige Produktpräsentation angesagter Sportswear sorgen im Store für ein Shoppingerlebnis der besonderen Art. Mit modernstem Equipment, hochwertigen Schuhen und trendigen Outdoor-Outfits ausgestattet starten wir gleich noch motivierter in den Frühling.

Safety first

McArthurGlen hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Besuchern einen sicheren und angenehmen Einkaufstag zu ermöglichen. Für die umgesetzten Maßnahmen und das besondere Sicherheits- und Hygienekonzept hat das Designer Outlet Parndorf zusammen mit den 24 weiteren McArthurGlen Centern in ganz Europa die renommierte „Bureau Veritas SafeGuard“-Zertifizierung erhalten. So können sich die Besucher sicher fühlen, in dem Wissen, dass das Designer Outlet Parndorf alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt hat, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern.