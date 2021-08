Platz da! So kommen kleine Gärten ganz groß raus

Kompakte Gartenhelfer für die Grünpflege

Eine praktische Lösung für alle, die auch auf wenig Raum eigenes Obst und Gemüse in Bio-Qualität ziehen wollen, sind zudem trendige Hochbeete. Mit etwas Geschick lässt sich die Holzkonstruktion dafür selbst anfertigen. So kann man frischen Salat, Kräuter und Gemüse bis weit in den Herbst hinein ernten.

Auch für die Pflege kleiner Gärten sind elektrische Gartenhelfer wie ein Rasenmäher, eine Heckenschere und ein Blasgerät nützlich, um sich die Arbeit zu erleichtern und Zeit zu sparen.