Die 5 besten Akkugeräte für Ihren Garten

Akkubetriebene Strauchscheren erfreuen sich wachsender Beliebtheit aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile. Im Gegensatz zu elektrischen Geräten mit Kabeln sind sie viel einfacher zu handhaben und bieten somit einen Komfort bei der Gartenarbeit, an den Sie sich sicher schnell gewöhnen können. Vor allem ist es praktisch, endlich unabhängig von einer Steckdose arbeiten zu können und somit absolut flexibel zu sein. Sie haben lärmempfindliche NachbarInnen? Darüber müssen Sie sich nun keine Gedanken mehr machen, denn akkubetriebene Strauchscheren sind in der Regel deutlich leiser als ihre kabelgebundenen Pendants.

4. Akku-Handsauger für schwer zugängliche Stellen

Auch, wenn Sie bei einem Akku-Handsauger vielleicht nicht in erster Linie an Ihren Garten denken, kann dieser genau hier besonders nützlich sein. Ein Handsauger mit Akku erleichtert den Alltag durch seine kabellose Nutzung in vielen Bereichen, aber besonders bei der Reinigung von schwer zugänglichen Stellen im Garten, Haus oder Auto. Mit ihm können Sie schnell und einfach verschiedene Areale reinigen, ohne an eine Steckdose gebunden zu sein - ideal für spontane Reinigungsarbeiten oder Orte ohne Stromversorgung wie beispielsweise die Terrasse oder Gartenhütte. Zudem sorgt die geringere Lautstärke im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugern für eine angenehmere Reinigung. Auch bei der Gartenarbeit selbst erweist sich ein Akku-Handsauger als praktisch, zum Beispiel, um verschüttetes Vogelfutter oder Blätter auf Terrassen zu entfernen.

Der STIHL SEA 20 ist ein gutes Beispiel für einen besonders effizienten Akku-Handsauger: Ausgestattet mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, ermöglicht er eine einfache und geräuscharme Reinigung von kleinen Flächen im und ums Haus sowie im Fahrzeug. Mit seiner Vielzahl von Zubehörteilen bietet er eine flexible Anwendung und lässt sich nach Gebrauch platzsparend verstauen.