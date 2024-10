Der goldene Herbst ist da! Dieser bringt mit seinen strahlenden Blättern eine besondere Stimmung in die Natur. Die kühleren Tage erinnern uns daran, dass der Winter naht – und auch die Bäume bereiten sich auf die Ruhephase vor. Jetzt ist der ideale Moment, ihnen durch gezielte Pflege dabei zu helfen, gestärkt in die kalte Jahreszeit zu gehen. Dazu zählt vor allem das Pflanzen und Schneiden der Bäume.

Kranke, abgestorbene oder morsche Äste bieten einen Nährboden für Krankheiten und können von allein abbrechen. Bei älteren Bäumen kann die Krone zu dicht, groß oder breit werden, was zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit im Mikroklima des Gartens führt. Dies begünstigt unter anderem das starke Wachstum von Moos an Stamm und Ästen.

Ein regelmäßiger Baumschnitt sorgt dafür, dass ausreichend Licht und Sauerstoff an die Pflanze gelangen, was Pilzbefall vorbeugt. Gleichzeitig unterstützt der Rückschnitt das Wachstum kräftiger und stabiler Äste, wodurch der Baum geordnet wächst und eine ansprechende Krone bildet.

Für den Baumschnitt sind Werkzeuge wie der STIHL GTA 26 Gehölzschneider, der STIHL HTA 66 Hochentaster sowie eine Handsäge ideal. Eine kleine Gartenschere wie die ASA 20 Akku-Astschere ist dahingegen perfekt geeignet, um kleinere Äste und Zweige zurückzuschneiden. Diese ist gut ausbalanciert und mit ihrem geringen Gewicht von weniger als einem Kilo inklusive Akku dazu auch noch kräfteschonend. Außerdem liegt sie dank ihres ergonomischen Griffs gut in der Hand.

Welche Bäume soll man (nicht) im Herbst schneiden?

Steinobstbäume (Apfel, Birne und Quitte) und Kugelbäume eignen sich nicht gut, um in der goldenen Jahreszeiten geschnitten zu werden. Dahingegen sollte man Kernobstbäume eher zwischen November und April bearbeiten. STIHL bietet auch einen Kalender an, in dem man die Schneidesaison der verschiedenen Baumarten übersichtlich aufgelistet hat.