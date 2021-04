Akku-Power made in Austria: So wird Gartenarbeit zum Kinderspiel

Helfer aus Österreich

Und wer sich die Gartenarbeit abnehmen lassen möchte, holt sich den flinken Helfer ins Haus: Der STIHL Mähroboter iMOW® ist hier zur Stelle, produziert in Tirol, lässt er sich per App steuern. Einmal programmiert, pflegt er den Rasen vollautomatisch und nach persönlichen Wünschen. Ganz raffiniert mäht und düngt er in einem Arbeitsgang, denn der zerkleinerte Grasschnitt bleibt als wertvoller Dünger in der Grasnarbe liegen. Nach getaner Arbeit oder wenn sein Akku leer ist, kehrt er selbstständig zu seiner Dockingstation zurück, um sich wieder aufzuladen. Ob kleiner oder großer Garten für jede Rasenfläche gibt es den passenden flinken Helfer. Die unterschiedlichen Modelle sind geeignet für kleine bis große Gärten. Der iMOW® RMI 522 C reiht sich in der Mähroboter Familie für mittelgroße Gärten bis 2.700 m² ein. Er zeichnet sich vor allem durch gezielte Bearbeitung komplexer Abschnitte der Mähfläche durch definierte Startpunkte und Wunschzonen aus. Auch eine Verbindung mit Smart-Home ist möglich.