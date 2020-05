Sommerfrische in Gastein: Wo einst schon Sisi Abkühlung fand

Energiequellen: Erlebnisse für alle Sinne

Vorbei an pink leuchtenden Alpenrosen und 400 Jahre alte Zirben, hoch in der Luft dreht einer der seltenen Bartgeier seine Runden und am Boden hört man die schrillen Pfiffe der Murmeltiere lange bevor man sie zu Gesicht bekommt. Fast könnte man meinen in Gastein ist der Weg das Ziel – fast, aber nicht immer. Denn 60 bewirtschaftete Almhütten säumen die Pfade der Wanderer und jede einzelne lockt mit ihrem ganz eigenen Rezept für Kasnocken und Kaiserschmarrn. Will man die Frage beantworten, wo es am besten schmeckt, gibt es natürlich nur eine Lösung: Durchkosten! Richtig gestärkt, kann dann auch eine der 14 ausgewiesenen Mountainbike-Strecken in Angriff genommen oder ein Klettersteig erklommen werden. Und wer noch höher hinaus will, kann beim Klettern in den Felswänden der Ankogel- und Goldberggruppe den ultimativen Nervenkitzel erleben.

Gastein mit all seinen Naturjuwelen ging vor 1.000 Jahren als „Provincia Gastuna“ erstmals in die Geschichtsbücher ein. 1.000 Jahre, in denen sich in der Welt so einiges verändert hat. Die natürliche Faszination des Salzburger Tales blieb jedoch unverändert. Damals wie heute ist Gastein ein Tal mit 1.000 Facetten, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.