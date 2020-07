Sommeraktion in Poysdorf: Gratis Eintritt in die WEIN+TRAUBEN Welt für Kinder

Im Rahmen einer Sommeraktion für Familien ist der Eintritt in die WEIN+TRAUBEN Welt für Kinder vom 13. bis 19. Juli und vom 10. bis 16. August kostenfrei. Am Traubenspielplatz in der Traubenhalle, wo auch der Mythos Traube, Weinviertel DAC und die 200 Jahre alte Wirtshausgeschichte Poysdorfs nähergebracht werden, erwartet die Kinder eine Rutsche ins Bällebad, viele Hüpfbälle, eine lustige Fotostation und ein interaktiver Traktor mit dem eine geräuschvolle Fahrt genossen werden kann.

Die WEIN+TRAUBEN Welt setzt attraktive Akzente für Erlebnisse rund um Rebe, Traube und Wein. Dies wird im idyllischen Freigelände mit Weingarten, Presshäusern und Weinkellern vermittelt, während im barocken Bürgerspital rasant und spektakulär interaktiv durch die Jahrtausende umfassende Geschichte der Weinstadt gereist werden kann. Im Pressenmuseum wird vieles über die Entwicklung der Weintechnologie bis in die Gegenwart gezeigt. Den Abschluss bildet eine köstliche Traubensaft- oder Weinprobe im angeschlossenen Weinmarkt Poysdorf. Das gesamte Ausstellungsgelände der WEIN+TRAUBEN Welt ist barrierefrei zugänglich.

Der Bienenweg im Freigelände des Vino Versums lädt zu einem kleinen Ausflug in die Welt der Honigbiene. Auf Schautafeln erfahren Honigfans und Bienenfreunde alles rund um dieses für Menschen so wichtige Insekt. Highlight des Bienenweges ist ein Schau-Bienenstock, wo der Bienenflug durch ein altes Weinviertler Kastenfenster aus nächster Nähe betrachtet werden kann.