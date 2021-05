So nah und so erfrischend anders: Wanderurlaub in der Silberregion Karwendel

Rein in die Wanderschuhe, rauf zu den Naturjuwelen

Der Schatz der Silberregion rund um Schwaz ist heute längst nicht mehr das glänzende Edelmetall, auf das sich der Name bezieht. Inzwischen muss auch nicht mehr untertage nach den Kostbarkeiten gesucht werden, der Reichtum der Region ist heute für alle sichtbar: Denn die Silberregion ist reich an spektakulären Naturschauplätzen, wunderbaren Panoramablicken und einer prächtigen Kultur. All das sind die perfekten Zutaten, um die Urlaubsmomente mit den Liebsten so richtig zu genießen. Am besten gelingt das auf den 400 Kilometern an Wanderwegen. Herausfordernde Gipfeltouren in den Kalkalpen sind darunter ebenso zu finden wie gemütliche, kinderwagentaugliche Routen auf sanften Hügeln und bunten Wiesen.