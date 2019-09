So geht Datadriven Advertising: facebook, Amazon, Google u.v.m. zeigen es auf der ProgrammatiCon 2019

Das Programm der ProgrammatiCon 2019 bietet spannende Cases, faszinierende Insights und geballtes Know-How zu datengetriebenem Marketing. Im stilvollen Ambiente des Schloss Schönbrunn zeigen die Besten der Besten, wie Programmatic optimal für das eigene Business genutzt werden kann.

Insights von internationalen Experten

Das größte Fachevent zu datengetriebenem Marketing in D-A-CH bietet so einige Highlights und Top-Speaker u.a. von IKEA, facebook, YouTube, Google und Teads. Sie geben in Vorträgen, Panels und Deep Dive Sessions ihr Know-How zu neuen Möglichkeiten, Herausforderungen und erprobten Lösungen im Bereich Datadriven Marketing weiter. “In unserer Branche ist es wichtig, immer am Ball zu bleiben und wer heute erfolgreich bleiben will, kommt um Programmatic Advertising nicht herum”, betont Siegfried Stepke, Initiator der Konferenz. “Ich freue mich, dass wir wieder Top-Speaker dabei haben und den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, von den Besten der Besten zu lernen.”