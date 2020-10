So erkennen Sie, ob Ihr Schulkind eine Sehschwäche hat

Tollpatschiges Verhalten: Das Kind stolpert häufig oder läuft in Gegenstände hinein

Das Kind muss sich beim Sehen anstrengen, hält den Kopf schief und kneift die Augen zusammen, reibt sich die Augen etc.

