Bei leichter Fahrlässigkeit passiert Ihnen ein Missgeschick bzw. entsteht ein Schaden, obwohl Sie aufmerksam sind. Beispiel: Während Sie im Homeoffice sind, schalten Sie die Waschmaschine ein. In der Kaffeepause bemerken Sie einen kleinen See, den die Waschmaschine in Ihrem Badezimmer hinterlassen hat. Grund dafür ist ein undichter Anschluss, den Sie bei der Selbstmontage übersehen haben.

Grobe Fahrlässigkeit bedeutet, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht deutlich vernachlässigen oder gedankenlos handeln. Beispiel: Sie kochen und werden durch einen Anruf abgelenkt. Dabei vergessen Sie, den Herd abzuschalten, auf dem eine Pfanne mit Öl steht. Es kommt zu einem Küchenbrand mit erheblichem Schaden.

Beim Vorsatz hingegen tun Sie etwas absichtlich bzw. wissen Sie, dass durch Ihr Handeln ein Schaden entstehen könnte. Beispiel: Ihre Wohnzimmerausstattung ist in die Jahre gekommen. In der Winterzeit kommen Sie auf die Idee, die Kerzen am Weihnachtsbaum einfach einmal etwas länger brennen zu lassen als die Jahre zuvor, obwohl Sie sich des Risikos bewusst sind. Dadurch entsteht ein Wohnungsbrand.