„Sehr gute Kundenorientierung“ beim Versicherer Zurich

Als Vorreiter in der Versicherungsbranche setzt Zurich schon lange Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Mit Innovationsgeist hat Zurich 1996 eine eigene Direktmarke gegründet. Damals war das Internet noch in den Kinderschuhen und der Schritt eine echte Pionierleistung. Dieser Mut zahlte sich aus und seit vielen Jahren ist Zurich Connect der führende Direktversicherer in Österreich. Von Anfang an waren Service, Transparenz und Komfort ausschlaggebend dafür, dass Kundinnen und Kunden sich beim Abschluss von Versicherungen wohlfühlen.

Kundenfokus ist das Um und Auf

Das Erfolgsrezept? „Wir lernen mit und von unseren Kundinnen und Kunden. Uns interessiert, wie zufrieden sie mit uns sind, was sie von uns erwarten, wo wir uns verbessern können. Wir hören genau hin und holen uns regelmäßig direkt Feedback im Rahmen von Befragungen“, sagt Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich. „In den letzten Jahren haben wir für Zurich Connect schon viele Preise gewonnen und sind mit unserem Online-Angebot hierzulande Schrittgeber in der Versicherungsbranche.“ Kundinnen und Kunden, die online kaufen, haben sehr konkrete Erwartungen. Sie wollen genau wissen, was die nächsten Schritte im Prozess sind. Die Produkte müssen für den Online-Vertrieb passen, ebenso wie der Service. Zurich Connect bietet etwa einen Rückruf-Service an, wenn eine Kundin oder ein Kunde Fragen hat oder Beratung wünscht. Nach Abschluss erhält die Kundin oder der Kunde die Polizze online im Kundenportal und kann so die weitere Kommunikation abwickeln.