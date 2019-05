Schwerelos und Schwindelfrei

Flamenco für Schwindelfreie

Ein Augenschmaus wartet am 24. Oktober: Wir raten jedoch unbedingt schwindelfrei zu sein, wenn Eduardo Guerrero zu seinen ersten Zapateados ansetzt. Der Bailador aus dem andalusischen Cadíz verpasst als Shootingstar einer neuen Flamenco-Generation dem kühlen Herbst eine heiße Sohle.

Last but not least eine Empfehlung für Jazz-Fans: Wer kann schon behaupten, dass Miles Davis einen Song nach einem benannt hat?! Mit John McLaughlin beehrt am 26. Oktober ein Pionier der Jazz-Rock-Szene und einer der Gründerväter des Fusion-Genres die Festspielhaus-Bühne.