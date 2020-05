Schutzmasken für Unternehmer zu fairen Preisen

Langsam findet Österreich zurück in den Alltag. Seit 2. Mai haben Geschäfte und Friseure wieder geöffnet, schrittweise wird der Schulbetrieb wieder aufgenommen und ab 15. Mai ist sogar der Besuch im Kaffeehaus und Restaurant – unter strengen Auflagen – wieder gestattet. An nahezu allen Orten schreibt die „Lockerungsverordnung“ das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vor. Eine sinnvolle Maßnahme zum Schutz unserer Gesundheit, denn schon 2008 belegte eine Studie des niederländischen Gesundheitsministerium, dass einfache Schutzmasken aus mehrlagigem Flies oder Papier die Verbreitung von Viren auf zwei Arten erschweren: Erstens stellt die Maske eine physische Barriere dar, durch die sich die durch Husten und Niesen ausgestoßenen Tröpfchen kaum verbreiten können. Zweitens bedeckt der Mund-Nasen-Schutz die beiden Hauptwege für Infektionen: Mund- und Nasenschleimhaut. Der Träger wird so davon abgehalten, sich unbewusst an den Mund oder die Nase zu greifen, zudem können keine Tröpfchen in diesen Bereichen auftreffen. In einer am 3. April 2020 im Nature Medicine veröffentlichten Studie konnte dieser Effekt nun auch anhand von Coronaviren nachgewiesen werden.