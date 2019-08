Schritt für Schritt: So bewältigen Sie die Badezimmerplanung

Von Grund auf: So wichtig ist der Grundriss

Bevor Sie mit der Badplanung beginnen, sollten Sie für sich festlegen, welche Anforderungen Sie an Ihr neues Bad haben; schließlich soll es ja dann für einige Jahre passend sein. Wer wird das Bad alles benutzen? Sollte Barrierefreiheit gegeben sein? Dusche oder Wanne – oder beides? Ein komplizierter Grundriss oder ein sehr kleines Bad stellen darüber hinaus von sich aus schon spezielle Herausforderungen an die Badplanung. Besonders, was Ausstattung und Möblierung angeht, aber auch die Farbwelt und das Licht sollten an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Dies gilt es, bei der Planung von Renovierung oder Umbau zu berücksichtigen.