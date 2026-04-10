Schönheit, die weiterdenkt
Luxuspflege mit klinischer Präzision: Helena Rubinstein verbindet wissenschaftliche Innovation mit sinnlicher Textur – und lädt am 12. Mai zu einem exklusiven Workshop, bei dem Hautpflege neu gedacht wird.
Seit über einem Jahrhundert prägt Helena Rubinstein die Welt der Kosmetik – mit einem kompromisslosen Anspruch an Wirksamkeit, Forschung und Luxus. Was einst als Vision begann, ist heute eine der prägendsten Marken im High-End-Skincare-Segment. Im Zentrum steht dabei die Verbindung aus modernster Wissenschaft, hochwirksamen Inhaltsstoffen und einer Pflegephilosophie, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Replasty Age Recovery Linie – entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten ästhetischen Chirurgen Dr. Pfulg.
Das Ergebnis: eine Pflege, die sich an den Bedürfnissen der Haut nach ästhetischen Behandlungen orientiert und gleichzeitig höchste Ansprüche an Verträglichkeit und Effektivität erfüllt. Die Texturen wirken dabei wie eine zweite Haut – fein, schützend und intensiv regenerierend. Wie sich die außergewöhnlichen Formulierungen anfühlen, lässt sich nicht nur beschreiben, sondern erleben: Am 12. Mai 2026 lädt Helena Rubinstein 15 KURIER-Leserinnen zu einem exklusiven Workshop ins Looshaus. In stilvollem Ambiente erhalten ausgewählte Gäste die Möglichkeit, die Pflegephilosophie der Marke hautnah kennenzulernen. Gemeinsam mit Trendexpertin Isabella Klausnitzer tauchen sie in die Welt hochwirksamer Texturen, individueller Beratung und luxuriöser Hautpflege ein.
RE-PLASTY LINIE
Die klinisch inspirierte Re-Plasty Linie von Helena Rubinstein wurde für eine noch intensivere Regeneration optimiert. Diese verbesserte Tages- und Nachtpflege ist besonders geeignet für die Bedürfnisse von empfindlicher Haut.
RE-PLASTY AGE RECOVERY DAY GR CREAM
Die neue Tagespflege mit Pro-xylane™ und Glyco-reverse™ bietet eine dreifache Kollagen-Intervention für sichtbar volleres Aussehen. Sie verbessert die Ausstrahlung sowie allgemeine Geschmeidigkeit und erhöht die Festigkeit der Haut.©L'Oréal
RE-PLASTY AGE RECOVERY NIGHT CREAM 50PX
Nach 14 Jahren Forschung mit der LACLINIC Montreux bietet diese Nachtpflege mit einer revolutionären 50% Pro-xylane™-Lösung eine tiefenwirksame Rekonstruktion über Nacht. Die Creme liefert tiefste Hautrekonstruktion und verbessert selbst die hartnäckigsten und ausgeprägtesten Zeichen der Hautalterung.©L'Oréal
Verlosung
Erhalten Sie die Chance auf einen von 15 limitierten Plätzen für einen exklusiven Hautpflege-Workshop mit Helena Rubinstein. Das Team von Helena Rubinstein und Trend-Expertin Isabella Klausnitzer laden Sie am Dienstag, den 12. Mai 2026, zu einem exklusiven Nachmittag (14 bis 17h) im Looshaus, am Michaelerplatz 3, 1010 Wien ein, wo Sie eine individuelle Produktschulung mit den Experten erwartet. Erleben Sie die einzigartigen Texturen von Helena Rubinstein hautnah und freuen Sie sich auf ein ganz besonderes sensorisches Erlebnis. Testen Sie alle Bestseller-Produkte der Luxus-Kultmarke vor Ort.
Jetzt mitmachen!
Senden Sie eine E-Mail bis 24.04.2026 mit dem Stichwort „Rubinstein-Skincare“ an workshop@kurier.at.
Die Gewinner werden schriftlich verständigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eine Barablöse ist nicht möglich.
Gilt nur für Verbraucher im Sinne des KSchG.