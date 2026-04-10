Schönheit, die weiterdenkt

Seit über einem Jahrhundert prägt Helena Rubinstein die Welt der Kosmetik – mit einem kompromisslosen Anspruch an Wirksamkeit, Forschung und Luxus. Was einst als Vision begann, ist heute eine der prägendsten Marken im High-End-Skincare-Segment. Im Zentrum steht dabei die Verbindung aus modernster Wissenschaft, hochwirksamen Inhaltsstoffen und einer Pflegephilosophie, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Replasty Age Recovery Linie – entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten ästhetischen Chirurgen Dr. Pfulg.



Das Ergebnis: eine Pflege, die sich an den Bedürfnissen der Haut nach ästhetischen Behandlungen orientiert und gleichzeitig höchste Ansprüche an Verträglichkeit und Effektivität erfüllt. Die Texturen wirken dabei wie eine zweite Haut – fein, schützend und intensiv regenerierend. Wie sich die außergewöhnlichen Formulierungen anfühlen, lässt sich nicht nur beschreiben, sondern erleben: Am 12. Mai 2026 lädt Helena Rubinstein 15 KURIER-Leserinnen zu einem exklusiven Workshop ins Looshaus. In stilvollem Ambiente erhalten ausgewählte Gäste die Möglichkeit, die Pflegephilosophie der Marke hautnah kennenzulernen. Gemeinsam mit Trendexpertin Isabella Klausnitzer tauchen sie in die Welt hochwirksamer Texturen, individueller Beratung und luxuriöser Hautpflege ein.