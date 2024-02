Zellreinigung für alle - ob mit oder ohne Fasten

Das Fasten ist eine jahrhundertealte Praxis, die in verschiedenen Kulturen und Religionen eine lange Tradition hat. Beim Fasten durchläuft der Körper eine Art Reinigung, bei der die Körperzellen beschädigte oder nicht mehr benötigte Bestandteile abbauen und recyceln, um die Zellgesundheit zu erhalten. Dieser natürliche Selbstreinigungsmechanismus, auch bekannt als „Zellerneuerung“ oder „Autophagie“, spielt eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von schädlichen Proteinen und zellulären Abfällen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln können.

Auf der Suche nach bestimmten Stoffen

Jedoch ist das Fasten nicht für jeden gleichermaßen zugänglich oder praktikabel. Manche Menschen finden es schwierig, über einen längeren Zeitraum auf Nahrung zu verzichten, sei es aus beruflichen, familiären oder gesundheitlichen Gründen. Deswegen sind weltweit Wissenschaftler: innen auf der Suche nach Stoffen, die das Fasten imitieren und so dieselben Reinigungsprozesse auslösen können. In diesem Zusammenhang wurde basierend auf der Forschung der Karl-Franzens- Universität in Graz 2019 spermidineLIFE® Original 365+ auf den Markt gebracht, das erste spermidinreiche Nahrungsergänzungsmittel der Welt.