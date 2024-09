Tinnitus-Behandlung auch bei Stress

15% der Bevölkerung leiden unter chronischem Tinnitus, noch viel mehr unter Stress. Bisher bekannte Therapien bieten hier meist keine zufriedenstellende Lösung.

Nach knapp 20 Jahren eigener Tinnitus-Erfahrung entwickelte Klaus Grübl den ForgTin®-Ohrbügel, der sich als hochwirksam zur Behandlung von chronischem Tinnitus, aber auch im Punkt Stressregulation erwiesen hat. Als Medizinprodukt ist der ForgTin®-Bügel studienbelegt, mehrfach ausgezeichnet und „State of the Art“ in der modernen Tinnitustherapie bei chronischem somatischem Tinnitus. Zudem zeigt sich eine beeindruckende stressregulierende Wirkung.

Im Tinnitus-Zentrum in Braunau und in Online-Beratung finden Tinnitus-Betroffene professionelle Hilfe und Therapie. Im Rahmen der Kooperation mit BIOGENA informieren Klaus Grübl und weitere Expert*innen in der Vortragsreihe #fightTinnitus zu Tinnitus und Stress am pansatori-Standort und den BIOGENA-Standorten in Österreich und Deutschland.

Vorträge & Information:

www.pansatori.com/

fighttinnitus

Beratung & Behandlung:

ForgTin® by pansatori GmbH

Laabstraße 96,

5280 Braunau,

Tel: 07722/22900

www.pansatori.com