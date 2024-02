Neue Lebensqualität durch 360-Grad-Versorgung

Neuer Ansatz

„Viele Ärzte, die operieren, sind nicht in der Lage, vor dem Eingriff das gesamte minimal-invasive Management selbst zu machen“, sagt dazu Prof. Dr. Michael Zimpfer, Schmerzspezialist, Mitglied der renommierten Organisation „World Institute of Pain“ und Leiter des Zentrum für Medizin und Gesundheit (ZMED). „Behandlungen wie spinale Endoskopien oder Radiofrequenzwurzelblockaden liegen daher in verschiedenen Händen.“ Bei Schmerzpatienten sei es aber so, dass innerhalb weniger Stunden ein Richtungswechsel nötig sei. Das ist der Grund, warum Dr. Michael Zimpfer am Zentrum für Medizin und Gesundheit ein Team aus ausgezeichneten Spezialisten aus allen Sparten zusammengebracht hat. „Wir ziehen an einem Strang“, erklärt er. „Wir klären innerhalb kürzester Zeit ab, wie es möglich ist, dem Patienten zu helfen, und können alle Behandlungsformen an einem Ort anbieten.“