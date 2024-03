Mit Hund und Kegel in die Seniorenresidenz

Frau Lamel, wie kam es, dass Sie in die Park Residenz Döbling gezogen sind?

Ingrid Lamel: Ich bin während der Pandemie hierhergekommen. Ich bin sehr kommunikativ und brauche Menschen um mich herum. Während Corona wurde ich einsam. Mein Sohn ist Mathematikprofessor im Ausland, meine Tochter Tierärztin mit Familie und wenig Zeit. Und so dachte ich: Gut, dann ziehe ich jetzt in die Park Residenz.

Wie sind Sie auf dieses Haus gekommen?

Mein Mann und ich waren beide in der Wirtschaftskammer in führender Position tätig. Die Park Residenz Döbling wird vom Fonds der Wiener Kaufmannschaft betrieben und steht allen Interessierten offen. Eine Freundin wohnte bereits im Haus und hat uns eingeladen, sie zu besuchen. Sie war sehr glücklich, also wollte ich auch hierher.

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Absolut. Ich habe hochinteressante Menschen kennen gelernt, die vielen spannenden Lebensgeschichten machen das Haus sehr lebendig. Hier sind selbst Hochbetagte noch aktiv. In unserem Französischkurs sitzen sechs Damen, die sind über neunzig!

Und Sie sind auch im Kurs?

Natürlich! (lacht) Ich bin jemand, der immer etwas zu tun braucht. Wir in der Park Residenz haben unsere eigenen Bienenstöcke, und ich verkaufe den Honig, den sie produzieren. Vor Kurzem haben wir einen Bewohnerbeirat gegründet, um die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen hier besser kennenzulernen. Ich bin die Vorsitzende.

Welche Bedeutung hat es für Sie, dass Ihr Hund mit einziehen durfte?

Das war mir sehr wichtig. Der Niko ist mein treuer Begleiter, der mir viel Freude bereitet. Im Haus gibt es insgesamt vier Hunde. Gleich gegenüber liegt der Hugo-Wolf-Park, und auch der Türkenschanzpark ist ganz in der Nähe. Die Lage unseres Hauses ist einzigartig, und der Blick aus meinem Fenster hinüber zum Kahlenberg unbezahlbar.

Was schätzen Sie noch an Ihrem neuen Zuhause?

Ich bin frei, kann kommen und gehen, wie ich will und habe die Möglichkeit, mich jederzeit mit anderen zu treffen. Nachher kommt eine Freundin zum Mittagessen in mein Appartement, ich habe dafür den Zimmerservice gebucht.

Und was haben Sie heute sonst noch vor?

Heute Nachmittag trifft sich der Bewohnerbeirat mit Interessierten im Café. Wir möchten Vorschläge für weitere Aktivitäten sammeln, zusätzlich zu unserem umfangreichen Kultur- und Ausflugsprogramm.

Manche Aktivität können vielleicht von Bewohnern angeleitet werden …

Bestimmt (lacht) – bei den spannenden Leuten, die hier wohnen!