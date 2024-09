Mesenchymale Stammzellentherapie: Revolution in der Gelenkbehandlung?

In der modernen Medizin sind Gelenkersatzoperationen eine weit verbreitete Methode zur Behandlung von schweren, meist Arthrosebedingten, Gelenkschäden. Oft ist es auch möglich, über eine Aktivierung körpereigener Reaktionsmechanismen einen Gelenkersatz zu vermeiden. Eine vielversprechende diesbezügliche Alternative könnte jedoch in der mesenchymalen Stammzellentherapie liegen, bei der Stammzellen aus dem Knochenmark des Patienten gewonnen und zur Regeneration von beschädigtem Gewebe genutzt werden.

Was sind mesenchymale Stammzellen?

Mesenchymale Stammzellen (MSCs) sind eine besondere Art von Zellen, die in verschiedenen Geweben des Körpers vorkommen, unter anderem im Knochenmark. Sie besitzen die einzigartige Fähigkeit, sich in verschiedene Zelltypen, wie Knochen-, Knorpel- oder Muskelzellen, zu differenzieren. Diese Zellen haben das Potenzial, beschädigtes Gewebe zu reparieren, indem sie die natürliche Regeneration fördern und entzündungshemmend wirken.

Wie funktioniert die Therapie?

Der Prozess ist minimal-invasiv und wird in unserem Zentrum schmerzfrei durchgeführt. Die entnommenen Zellen werden anschließend aufbereitet und in das betroffene Gelenk, Knie, Hüfte, Schulter aber auch Sprunggelenk injiziert, um geschädigtes Knorpelgewebe zu reparieren und das Gelenk zu stabilisieren. Zudem wirken sie entzündungshemmend und lindern Schmerzen, was oft zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität der Patienten führt. Die Reparatur- Vorgänge benötigen Zeit, daher führen wir gleichzeitig eine längerfristige Schmerzausschaltung durch, weshalb das geschädigte Gelenk deutlich schmerzverbessert verwendet werden kann.