Ja, bei uns wohnt die Liebe einfach nebenan!

Man kann sagen, was man will, ein Aufenthalt in dem wunderschönen Thermenort Bad Vöslau – mitten im Wienerwald – verspricht nur positives: Wald, Wasser und Wein! Alles da für ein glückliches Leben. Jetzt fehlt nur noch eine gute Gesellschaft! Aus diesem Grund treffen wir im Residenz Kaffeehaus ein besonderes Paar: Hans W. (82) und Marianne S. (81) haben sich erst vor einem Jahr kennen- und liebengelernt. Händchenhaltend sitzen die beiden an unserem Tisch und wirken sehr glücklich. Man könnte fast neidisch werden.

Frau S., dürfen wir etwas an Ihrem Leben hier in der Residenz teilhaben?

Marianne S.: (lacht) Ja, gerne! Ich habe nichts zu verbergen. Mein Leben wurde nochmals vollkommen auf den Kopf gestellt. Und Schuld daran ist dieser charmante Herr da neben mir. Ich war zwei Wochen auf Urlaub in der Residenz und Hans war mein Appartement-Nachbar. So haben wir uns kennengelernt. Es folgten gemeinsame Unternehmungen, weil es zu zweit einfach doch mehr Spaß macht. Und daraus wurde dann mehr als Zuneigung und Freundschaft. Die Liebe ist zeitlos – die macht auch bei uns Senioren nicht Halt.

Hans W.: Ja, so ist es! Ich bin dem lieben Gott sehr dankbar, dass er mir nochmals so eine tolle Frau in mein Leben geschickt hat. Wir sind ja beide seit vielen Jahren alleinstehend und da rechnet man einfach nicht mehr damit, jemanden zu finden, mit dem man so viele glückliche Momente gemeinsam erleben darf. Die Liebe hält mich fit und jung.

Marianne S. hat ihr neues Leben einem anderen Familienmitglied zu verdanken: „Meine Tochter hat mich auf Idee gebracht, doch mal in der Residenz zwei Urlaubswochen zu verbringen. Völlig unverbindlich. Das habe ich gemacht. Und schließlich bin ich ganz geblieben – ich bin dann innerhalb eines halben Jahres umgezogen. Mir geht es körperlich noch sehr gut. Ich kann alle Angebote richtig genießen und nutzen. Am meisten liebe ich die Schwimmhalle und auch das Karten spielen mit neuen Freunden.

Ihr persönlicher Tipp: Gehen Sie raus in die Welt! Unternehmen Sie etwas. Gesundheit im Alter ist nicht mehr planbar. Von einem Tag auf den anderen kann alles ganz anders sein.