Gürtelrose: Jede*r Dritte betroffen

• Gürtelrose wird vom Varizella Zoster Virus verursacht, das bei der Erstinfektion Varizellen verursacht – auch bekannt als Feuchtblattern, Windpocken oder Schafblattern.

• Nach Abklingen verbleibt das Virus lebenslang in den Nervenwurzeln und kann wieder aktiv werden. • Alle, die schon einmal Feuchtblattern hatten, können daher später an Gürtelrose erkranken. Fast alle (mehr als 99 Prozent der) Erwachsenen ab 50 Jahren tragen das Varizella Zoster Virus in sich.

• Die meist schmerzhafte Nervenentzündung geht in der Regel mit einem Bläschenausschlag einher, der zwei bis vier Wochen besteht und typischerweise einseitig auftritt.

• Gürtelrose tritt in allen Altersgruppen auf. Am häufigsten sind über 50-Jährige betroffen, da die Leistungsfähigkeit des Immunsystems im Alter abnimmt und es so leichter zu einer Reaktivierung des Virus kommen kann.

• Mit höherem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit für schwere Komplikationen.

• Im österreichischen Impfplan ist eine Impfung für alle Personen ab 50 empfohlen, für Personen mit besonders hohem Risiko für Gürtelrose bereits ab 18 Jahren.

