Ganz natürlich sauber

Als planet pure vor 25 Jahren gegründet wurde, war es das erste biozertifizierte Waschmittel am Markt. Mittlerweile gibt es Konkurrenz, aber das Unternehmen aus dem Ländle behauptet sich mit höchster Qualität, Transparenz und einem speziellen Nachfüllsystem am Markt. Geschäftsführer Rene Fitz spricht im Interview über die besonderen Herausforderungen der Branche, über den Unterschied zu herkömmlichen Waschmitteln und verrät, welches Produkt er zum Einstieg in die planet pure Welt empfehlen würde.

Ich habe gerade Ihr Waschmittel „Alpenfrische“ gegoogelt und da wurde mir auf einer Online-Plattform angezeigt, dass es derzeit ausverkauft ist. Bitte verraten Sie uns, wie man es schafft, dass ein natürliches Bio-Waschmittel zum Verkaufsschlager wird?

Rene Fitz: Wir bei planet pure unterscheiden uns sehr stark von den anderen Marken am Markt, die ebenfalls auf der Nachhaltigkeitswelle mitschwimmen wollen. Für uns sind die wichtigsten Ziele 100 % natürliche Inhaltsstoffe, 100 % biologische Abbaubarkeit, 100 % recycelte und 100 % recycelbare Verpackungen und darin haben wir jahrelange Erfahrung. Das wissen unsere Kunden zu schätzen.

Was macht die Produkte so besonders?

Die wichtigsten Inhaltsstoffe eines Waschmittels sind ja die Tenside, also die waschaktiven Substanzen. Einen Teil extrahieren wir aus Waschnussschalen. Diese enthalten eine ganz spezielle Seife, die auch für Kosmetikzwecke eingesetzt werden kann. Alle anderen Tenside werden aus Kokosfett hergestellt. All unsere Tenside sind sanft und schonend zu Mensch, Textilfaser und Natur. Wir verzichten zur Gänze auf sogenannte aggressive Tenside.

Inwieweit muss man seine Sauberkeits- bzw. Hygienemaßstäbe anpassen, wenn man zu einem 100 % natürlichen Waschmittel greift?

Die Produkte von planet pure sind so ausgelegt, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Wenn man die durchschnittliche Verschmutzung unserer Kleidung betrachtet, dann sind wir oft nur mit Schweiß- und/oder Fettverunreinigungen konfrontiert. Diese alltäglichen Verschmutzungen sind für unsere Waschmittel überhaupt kein Problem. Für stärker verschmutzte Wäsche setzen wir auf einen natürlichen Waschkraftverstärker, der auch nicht gentechnisch veränderte Enzyme enthalten wird. Die müssen dann wirklich nur bei Bedarf zugesetzt werden und sind ab Frühjahr 2024 erhältlich.