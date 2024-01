Für mehr Vitalität und gesunde Knochen

Fast jede dritte Frau und jeder vierte Mann sind im Alter von Knochenschwund oder Osteoporose bedroht. Osteoporose ist eine Erkrankung, die Knochen abbaut und damit nach und nach ihre Struktur zerstört.

Was diesen Vorgang stoppen kann, ist Zeil der Studien von Dr. Clinton T. Rubin, Professor an der Stony Brook University in New York. Seit mehr als 30 Jahren untersucht er, welchen Einfluss mechanische Impulse auf Muskulatur und Kochen haben. „Eine unserer wichtigsten Erkenntnisse besteht darin, dass mechanische Impulse mit einer extrem geringen Intensität, die in Form von niedrig-intensiven Vibrationen (LiV – nur 0,4g Beschleunigung) übertragen werden, die Regenerationsmuster der im Körper bzw. Knochenmark vorhandenen mesenchymalen Stammzellen beeinflussen“, sagt Clinton T. Rubin. „Dabei wird die Bildung von Knochensubstanz und Muskeln stimuliert und die Fettbildung unterdrückt.“