Für die Natur. Für Dich. Für Alle

Die einzelnen Schichten eines Hochbeetes bestehen aus verschiedenen organischen Materialien wie Holzschnitzel, Kompost und nährstoffreicher Gemüseerde, die Schicht für Schicht ins Hochbeet gefüllt werden. Die unterschiedlichen Materialien werden dabei nach oben hin immer feiner. Abgerundet wird die Hochbeetfüllung nach der Pflanzung durch eine schützende Mulchschicht. Diese unterschiedlichen Füllmaterialien bietet COMPO aus einer Hand und noch dazu Made in Austria.

Die abschließende Mulchschicht schützt zusätzlich vor Austrocknung, reguliert den Feuchtigkeitshaushalt des Hochbeetes und reduziert den Befall mit Rosenkäferlarven. Apropos Rosenkäfer – die Engerlinge des Rosenkäfers sind immer häufiger in Hochbeeten vorzufinden, da diese dort den idealen Lebensraum haben. Diese Engerlinge sind nicht per se als Schädlinge zu bewerten, sondern helfen die organische Masse im Hochbeet zu zersetzen. Nur wenn keine organische Masse mehr vorhanden ist, würden die Engerlinge des Rosenkäfers sich über die Wurzeln unserer Gemüselieblinge hermachen. Das Setzen von Knoblauch, Geranien oder Rittersporn kann einen Befall mit Engerlingen stark reduzieren.

Bereits bestehende Hochbeete sollten bei der nachhaltigen Aktivierung der Nährstoffe unterstützt werden und hier hilft der COMPO BIO Hochbeet-Aktivator. Aufgrund der 100% natürlichen Inhaltsstoffe verbessert dieser Aktivator die Bodenstruktur und unterstützt das Pflanzenwachstum. Ideal auch für neu angelegte Hochbeete die eine Starthilfe benötigen. Für eine langanhaltende und organische Grunddüngung eines Hochbeets bietet sich der COMPO Hochbeet Langzeitdünger mit Schafwolle bestehend aus 50% natürliche Inhaltsstoffe und 50% Schafwolle an.

Übrigens unterstützt COMPO auch Projekte wie die Gemeinschaftsgärten am Donaukanal mit hochwertigen Produkten Made in Austria. Weil Pflanzen und unsere Natur so viel für uns bereithalten, ist es Zeit, danke zu sagen und etwas zurückzugeben. Darum lieber das Beste. Für die Natur. Für dich. Für alle.

