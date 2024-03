Für die Natur. Für dich. Für alle

So früh wie nie startet der Frühling 2024 durch. Kirschen und Marillen blühen bereits Anfang März und das Gärtnerherz schlägt schneller. Die Zeit des Müßiggangs ist vorbei und die Vögel locken uns in den Garten.

Was jetzt zu tun ist

Das Hochbeet, welches über dem Winter wieder abgesackt ist, muss aufgefüllt werden. Dazu eignen sich Spezialerden wie die COMPO SANA BIO Hochbeeterde. Nicht nur zu 100% torffrei, sondern auch organisch aufgedüngt und wie alle COMPO Substrate in Wien produziert. So sind die jungen Gemüsepflanzen von Anfang an gut versorgt und glänzen mit prächtigem Wachstum.