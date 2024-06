Die neue Freiheit des Seniorenlebens

„Mein halbes Leben habe ich mich um die Familie gekümmert und den Haushalt geführt“, erzählt etwa Ingrid Prigl. „Jetzt habe ich so viel Zeit für mich wie nie zuvor.“ Die 88-Jährige lebt seit zwei Jahren in der Park Residenz Döbling und genießt ihr neues Leben in vollen Zügen und pflegt eine alte Leidenschaft: das Aquarellmalen. Im

Ein sorgenfreies Dasein nach einem Leben mit Haushalt und Beruf, möglichst ohne Pflichten, dafür mit mehr Zeit für sich selbst und liebe Hobbys – davon träumen viele Menschen in der Pension. In der Park Residenz Döbling wird dieser Traum wahr: Die Wohnung wird geputzt, jede Reparatur erledigt, das Essen serviert. Ihre Zeit verwenden die Bewohnerinnen und Bewohner für die Dinge, die sie lieben – und für die früher oft zu wenig Zeit war.

Ein besonderer Ort

Von ihrer Terrasse sieht sie in den 17.000 Quadratmeter großen, hauseigenen Park, der insbesondere während der warmen Monate zum beliebten Treffpunkt der Bewohnerinnen und Bewohner wird. Ob auf der Terrasse des Cafés, beim Yoga auf dem Rasen – überall trifft man interessante Menschen. „Ich habe sofort Anschluss gefunden“, freut sich Ingrid Prigl. „Ich habe hier so viel Action, wie nie zuvor – und wenn ich für mich sein will, genieße ich die Ruhe in meinem kleinen Atelier, in der Kapelle oder auf Spaziergängen in der Umgebung.“

Am Vormittag ist Ingrid Prigl oft im nahegelegenen Türkenschanzpark. „Ich nütze aber auch den Park der Residenz und besuche unsere Bienen. Eine gute Freundin verkauft den Honig, den sie produzieren.“ Einmal pro Woche trifft sich eine Damenrunde, um französische Konversation zu üben, oder bei einem der Nachmittagskonzerte, die zum Kulturprogramm des Hauses gehören. „Es ist die einmalige Verbindung von Sicherheit, Komfort und Freiheit, die ich hier so schätze“, sagt Ingrid Prigl. „Es ist ein besonderer Ort, an dem ich ein Zuhause gefunden habe – und ein ganz neues Leben.“

