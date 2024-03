Das ideale Ostergeschenk für mehr Gesundheit und Bewegung

In einer Welt, in der Zeit kostbar ist und der Alltag oft wenig Raum für regelmäßige Bewegung lässt, präsentiert sich moveo als bahnbrechende Lösung für ein gesünderes Leben. Dieses innovative Gerät ermöglicht es Ihnen, Ihre Gesundheit zu verbessern, während Sie Ihren täglichen Verpflichtungen nachkommen. Ob im Büro, beim Fernsehen oder während Sie sich bei einem guten Buch entspannen – der moveo ist Ihr treuer Begleiter.

Positive Effekte

Die Idee zu moveo hatte der Sportwissenschaftler und -therapeut Heinz Sitter vor etwa zehn Jahren. „Ich suchte nach einem Gerät, das in kurzer Zeit und ohne viel Aufwand die Tiefenmuskulatur stimuliert und so für bessere Leistung und Regeneration sorgt“, erzählt er. „Es gibt viele ähnliche Produkte am Markt – etwa Vibrationsplatten –, die mittels einer 2-dimensionalen Bewegung die Muskulatur lockern und beanspruchen. Der moveo ist allerdings das erste Fitnessgerät, der mittels einer 3-dimensionalen Bewegung die autochthone Muskulatur des Körpers aktiviert und durchblutet.“

Das Prinzip dahinter ist einfach erklärt. „Zwei Drittel der Muskulatur im menschlichen Körper ist mit dem Gehirn verbunden und wird globale Muskulatur genannt“, so Heinz Sitter. „Sie wird durch Befehle aus dem Gehirn aktiviert und in Bewegung gesetzt.“ Die autochthone Muskulatur hingegen befindet sich tief unter der globalen Muskulatur und erstreckt sich von den Lenden- über die Brust- bis hinauf zur Halswirbelsäule. Sie wird nur durch spezifische Reize aktiviert und innerviert reflektorisch wie z.B. bei einer natürlichen Gehbewegung. Genau das macht der moveo. Er simuliert ein natürliches, biomechanisches Gehmuster und aktiviert so die autochthone Muskulatur und stärkt diese.